رياضة | ريال مدريد يضحي بـ3 لاعبين لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بـ3 لاعبين لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لا يزال يحتاج لتمويل كبير من أجل حسم شراء البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد متفائل بالتعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار، لكنه يجب عليه التخلص من جاريث بيل، خاميس رودريجيز وماريانو أولًا لتوفير التمويل اللازم لحسم الصفقة.

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من جانبه، نيمار يستمر بأخذ خطوات مهمة ليصبح لاعباً لريال مدريد، كما أن الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان أعطى الموافقة لوكيل اعمال نيمار للوصول الى اتفاق مع ريال مدريد.

ويحتاج ريال مدريد لتمويل ضخم لضم نيمار خاصة وأن متوقع أن تتكلف الصفقة قرابة الـ200 مليون يورو.

ويواجه ريال مدريد منافسة قوية من غريمه برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي هذا الصيف، وإن كان توتر العلاقة بين باريس سان جيرمان والنادي الكتالوني، ترجح كفة الملكي.