شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن الثلثاء مدربه الجديد .. وفييرا الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 12 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 12 أغسطس 2019 / 03:11

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مدرب أجنبي لقيادة الفريق "الأبيض" في الموسم القادم ، وقال رئيس النادي مرتضى منصور إن لجنة تضم خبراء "القلعة البيضاء" ستختار الثلثاء المدرب الجديد من بين 6 مرشحين أبرزهم المدير الفني لفريق السد القطري البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي وافق على تولى المهمة بداية من أكتوبر المقبل ، إضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز الذي طلب مليوني يورو في الموسم . وكان فييرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2015 وحقق معه بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر والتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفديرالية.



فيما كشف الموقع الرسمى للزمالك عن تقدم إدارة النادى"الأبيض" ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة ضد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وتحمل اسم النادى بعد شكوى عدد من اللاعبين بابتزازهم عن طريق الحصول على رواتب شهرية في مقابل عدم نشر الشائعات ضدهم .

من جانب آخر ، فاز بيراميدز على إيتوال دي كونغو الكونغولي ( 4-1) بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم .ويشارك بيراميدز للمرة الأولى في البطولات القارية .

على صعيد آخر ، يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم حفل اختيار أفضل لاعب في موسم 2018 وتسليم درع الدوري المحلي للنادي الأهلي في 19 الجاري.