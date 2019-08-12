شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بعد إجازة أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأثنين، بعد حصول اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، على إجازة لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

حيث سيستأنف الأبيض مرانه اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.

ومن المقرر، أن يحضر المدير الفنى الجديد للزمالك مباراة ديكاداها الصومالى، للتعرف على اللاعبين قبل توليه المسئولية بشكل رسمى لبدء مهمته مع الفريق الأبيض، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور على استقدامه إلى القاهرة، خلال 48 ساعة من اجتماع الغد.