شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد عن ذكريات عيد الأضحى: احتفلنا بالفتة فى تونس مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جمال عبد الحميد نجم االأهلي والزمالك السابق عن ذكريات المباريات التي لا ينساها، وارتبطت في توقيتها بعيد الأضحى المبارك.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه كانت له ذكرى خاصة مع النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الزمالك، وهي تلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع أحد الفرق التونسية في عيد الأضحى.

وقال عبد الحميد:" كنا فى تونس بنلعب مع أحد الفرق وكنت بلعب ساعتها فى الأهلى وكنا فى عيد الاضحى والمباراة كانت ثالث يوم العيد وكنا هناك قبل المباراة وحضرنا وقفة عرفات هناك، وبعد الانتهاء من صلاة العيد وعودتنا للفندق، وجدنا إدارى الفريق مجهز لنا فطار العيد عبارة عن فته ولحمه وشوربة، وكأننا فى مصر بالظبط وكان أول عيد أقضيه خارج مصر".