زيدان يرفض الحديث عن نيمار وبوجبا قبل بداية موسم ريال مدريد

رفض الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى الكشف عن مصير لاعبى الملكى، خاميس رودريجيز وجاريث بيل بجانب الرد على أسئلة الصحفيين حول نيمار نجم باريس سان جيرمان وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بعدما ارتبط اسم الثنائى بالقدوم إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

ويبدأ موسم ريال مدريد رسميًا السبت المقبل بمواجهة سيلتا فيجو السبت المقبل فى الجولة الأولى من الدورى الإسبانى.

جاءت تصريحات زيدان عقب مواجهة روما الإيطالى الودية أمس الأحد، حيث قال:"لقد انتهى الحُكم على اللاعبين، الاسبوع المقبل يبدأ الدورى، نحن على استعداد لذلك، مُستعدين للمباريات الهامة ووضع كل طاقتنا فى الدورى، نحن هنا مع الفريق المتواجد لدينا ونحن نفكر فى ذلك فقط".

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ورد زيدان هل يحتاج إلى توقيعات جديدة؟ :"الحقيقة هى أن لدينا هذا الفريق وأنا حتى الموت مع اللاعبين، سنفعل كل ما بوسعنا لتقديم موسم عظيم، ولا شيء أكثر".

وتابع زيدان قائلا:" بيل و خاميس رودريجيز لاعبان فى ريال مدريد، كلاهما مسجل فى قائمة الفريق، لدينا جميع اللاعبين، يمكن أن يحدث أى شيء حتى تاريخ 31 أغسطس ، ولكن يجب أن أعول عليهم".

وواصل المدرب الفرنسى قائلا:"نحن لا نلعب بـ 5 مُدافعين، نلعب بثلاثة مدافعين و لاعبان على الاجنحه يلعبون بشكل هجومى، سوف نقوم دائمًا بتغيير الرسم التكتيكى، لا يوجد رسم أو اثنين، عليك أن تبحث عن الأشياء والحلول وهذا ما سأفعله".