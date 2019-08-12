شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبا للمسلمين: أضحى مبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تزينت الحسابات الرسمية لكبرى الأندية الأوروبية صباح أمس بتغريدات حملت عبارات التهنئة والتبريك للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الأضحى المبارك في ظاهرة لافتة للنظر.

وفي الوقت الذي لم تكن مثل هذه التغريدات منتشرة سوى في حسابين أو ثلاثة من حسابات الأندية الأوروبية الجماهيرية الكبرى فإنها انتشرت هذا العام كدلالة واضحة على تفاعل هذه الأندية مع جمهورها في العالمين العربي والإسلامي بجانب تزايد أعداد اللاعبين المسلمين بين صفوفها.

وكان من أوائل المهنئين حساب نادي ريال مدريد الرسمي العربي حيث كتب تغريدة قال فيها: «نادي ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير».

وسار الغريم التقليدي برشلونة على غرار منافسه اللدود الريال عندما نشر تغريدة مشابهة ذكر فيها: «نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

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وفي إنجلترا، نشرت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تغريدات حملت عبارات تهنئة للمسلمين بمناسبة العيد، إذ كتب القائمون على حساب الليفر: «الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم أياما سعيدة مليئة بالفرح والخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بأحسن حال.. وعساكم من عواده»، وبنفس الصيغة نشر حساب اليونايتد تغريدة التهنئة، فيما اختار السيتي اللغة الإنجليزية لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

ولم تقتصر التهاني على الأندية الإسبانية والإنجليزية، بل إن نظيرتها الإيطالية والألمانية حرصت على تقديم التهاني بصيغ مختلفة بعضها كانت بعبارات خليجية مثلما فعل حساب الإنتر عندما ذكر في تغريدته: «عساكم من عواده، أضحى مبارك لكل عشاق النيراتزوري.. نتمنى لكم عيدا محملا بالخير والسرور والبركات أينما كنتم».

واكتفى القائمون على نادي السيد العجوز اليوفي بعبارة مختصرة كتبوا فيها: «نادي يوفنتوس يتمنى لكم عيد أضحى مبارك».

واستخدمت بعض الأندية الألقاب المحببة لجماهيرها تماما مثلما فعل نادي روما بتغريدته التي كتب فيها: «ذئاب العاصمة الإيطالية يتمنون لكل عشاق روما عيد أضحى مبارك.. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة»، فيما نشر حساب نادي بايرين ميونح الألماني تغريدة ذكر فيها: «جماهير العملاق البافاري في كل مكان.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك».