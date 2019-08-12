شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشارك في «سادة البيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) @okaz_sports يشهد موسم الطائف العديد من الفعاليات الترويحية والثقافية والرياضية؛ ومنها فعالية سادة البيد أو «المشي الجبلي». وتسعى هذه الفعالية إلى تشجيع

يشهد موسم الطائف العديد من الفعاليات الترويحية والثقافية والرياضية؛ ومنها فعالية سادة البيد أو «المشي الجبلي». وتسعى هذه الفعالية إلى تشجيع رياضة المشي الجبلي مع تأمين كافة وسائل السلامة للمشاركين وإلزامهم باستخدام الأدوات المناسبة لممارسة هذه الرياضة . وبلغ عدد المشاركين في الفعالية منذ انطلاقتها حتى أمس نحو 100 مشارك. وتبدأ الفعالية بالانطلاق من قلب الطائف، إذ يستقل المشاركون الحافلات متوجهين إلى الشفا، وقد تم تجهيز الموقع بجميع وسائل الراحة والتسلية ويتم تقسيم الفريق من المقدمة، ويكون هناك القائد والمساعدون له. وتتم عملية صعود الجبل من خلال مسارات بين الصخور التي تطل على معظم الطائف، كما يستمتعون بمشاهدة حقل من الورود المزروعة في إحدى المزارع القريبة من الجبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 مشارك في «سادة البيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.