شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جدة (3x3) يكسب بوخاريست ويخسر من نوفي ساد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)فاز فريق جدة (3x3) على نظيره بوخاريست الروماني لكرة السلة بنتيجة (16/21) في أولى مباراته في بطولة رايفيسن بانك تشالنجر التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخاريست، وتعد من أقوى بطولات (3x3) في العالم، بينما خسر اللقاء الثاني من فريق نوفي ساد الصربي المصنف الأول في العالم بنتيجة (9/22).
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بمستوى فريق جدة (3x3) في البطولة، التي تمثل مرحلة مهمة في إعداد الفريق لبطولة العالم التي ستقام في مدينة جدة أكتوبر القادم بمشاركة أقوى منتخبات المدن في العالم.
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