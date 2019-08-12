شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «مدرجات» ملعب في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أدت الرياح العاتية إلى انهيار جزء من مدرجات ملعب نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم، مع تأكيد مسؤولين أنه كان خاليا تماما لدى حصول الحادثة أمس الأول. وأظهرت الصور انهيار جزء من مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 17 ألف شخص، والذي أنشئ في المدينة الهولندية الشمالية قبل 13 عاما.

وقال المدير العام للنادي روبرت إينهورن: «لقد فوجئنا جميعا بما حصل. نحن نعاني من صدمة كبيرة، لكننا سعداء لأن أحدا لم يصب بأذى». وأضاف: «سيقوم النادي بدراسة مع الخبراء في هذا المجال، عندما يكتمل التحقيق سنتمكن من الإدلاء بتفاصيل إضافية. لا يزال الأمر مبكرا جدا»، مشددا على أن أي مباراة لن تقام في الملعب طالما أنه ليس آمنا.

وكان من المقرر أن يستضيف النادي على ملعبه الخميس القادم، مباراة ضد ماريوبول الأوكراني ضمن الدور التمهيدي الـ3 لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).