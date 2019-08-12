الحائلي والكعكي يحفزان النمور

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تتطلع الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي إلى ظهور مشرّف لعميد الأندية

تتطلع الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي إلى ظهور مشرّف لعميد الأندية السعودية أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، في إياب دور ثمن النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ حرص الحائلي والكعكي على الوقوف على تحضيرات الفريق الفنية من خلال الفترة الماضية، واطمأنا على جاهزية الفريق لخوض المواجهة الآسيوية، وتم تحفيز اللاعبين معنويا وماديا من أجل تحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار نحو المنافسة على تحقيق الكأس الآسيوية.

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