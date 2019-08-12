شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو يؤجل رحلة الأهلي إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجل مدرب الأهلي برانكو ايفانكوفيتش مغادرة فريقه إلى العاصمة الرياض، التي كان مقرراً لها ظهر أمس إلى الـ11 من ظهر اليوم، وذلك رغبة في خوض الحصة التدريبية الرئيسية للمواجهة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي مساء اليوم، إذ يستعد الفريق لخوض لقاء العودة أمام الهلال مساء غد (الثلاثاء) في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب أن خسر مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الثلاثاء الماضي بـ4 أهداف لهدفين.

وكانت الحصة التدريبية الرئيسية مساء أمس قد شهدت مشاركة فاعلة من كافة اللاعبين بما فيهم الثنائي العائد للتو من الإصابة سعيد المولد ومحمد آل فتيل، اللذان أبديا جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد، فيما اتضح من المناورة التي أقامها المدرب الكرواتي برانكو في ختام مران الأمس نيته إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي شاركت في لقاء الثلاثاء الماضي.

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من جهته، قرر مدرب الهلال رازفان إبعاد لاعب خط الوسط الدولي سلمان الفرج عن التشكيلة الزرقاء التي ستواجه الأهلي غداً (الثلاثاء) في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. ويأتي إبعاد الفرج على الرغم من تجاوزه الاختبارات الطبية اللازمة وتأكيد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المواجهة، إلا أن المدرب رازفان فضّل عدم المجازفة به وتجهيزه بشكل أكبر، خصوصاً مع غيابه لفترة طويلة بداعي الإصابة.

وعلى الجانب الميداني، رفض المدرب الهلالي رازفان منح راحة للاعبيه يوم عيد الأضحى المبارك، إذ واصل الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة الملك سعود بمران مغلق عن وسائل الإعلام والجماهير تأهباً للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي. وواصل اللاعب محمد البريك برنامجه التأهيلي في عيادة المملكة (الراعي الصحي لنادي الهلال).

فيما تقرر أن يعقد المدرب برانكو مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للحديث عن آخر تحضيرات الفريق الأزرق لمواجهة الأهلي، عقب أن كسب الهلال مباراة الذهاب في جدة بـ4 أهداف لهدفين.