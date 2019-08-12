شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الحسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ينتظر عشاق الكرة السعودية أن يحسم فريقا الاتحاد والنصر أمرهما بالتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا عندما يلاقيان مساء اليوم (الإثنين) فريقي ذوب آهن الإيراني والوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 للبطولة.

على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، يحل الاتحاد ضيفاً على فريق ذوب آهن الإيراني وذلك عند الساعة 10:00م، ويدخل الاتحاد اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل بعد أن تمكن من تجاوز الفريق الإيراني في لقاء الذهاب بهدفين لهدف جاءا عن طريق لويس خمينيز وزياد الصحفي.

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ورغم أن لقاء الذهاب شهد ظهور خمسة أسماء جديدة للفريق الاتحادي إلا أنهم أثبتوا أنفسهم وجدارتهم بارتداء شعار العميد وفي مقدمتهم الظهير الأيسر حمدان الشمراني ولاعب المحور إيميليانو فيتشيو الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويحتاج الاتحاد في لقاء الليلة للتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل لدور الثمانية، أما الخسارة بذات نتيجة لقاء الإياب فتعني تمديد اللقاء لأشواط إضافية، فيما الخسارة بهدف نظيف يعني تأهل الفريق الإيراني.

وفي العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، يلاقي فريق النصر نظيره فريق الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان عند الساعة 6:40م، ويحتاج فريق النصر إلى الفوز أو التعادل بنتيجة 2/‏‏‏ 2، ليتأهل رسمياً لدور الثمانية، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالرياض بالتعادل الإيجابي 1/‏‏‏ 1.

وبرز في فريق النصر عدد من الأسماء في لقاء الذهاب؛ وفي مقدمتهم هداف الفريق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيليان صانع الألعاب جوليانو والمدافع مايكون، ويدخل فريق النصر هذا اللقاء بحثاً عن التأهل لدور الثمانية من البطولة ولن يتحقق ذلك إلا بهز شباك الوحدة الإماراتي وتحقيق الفوز.