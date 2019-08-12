شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: جاهزون لخطف بطاقة التأهل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports

أكد مدرب النصر روي فيتوريا جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. وقال: نعلم جيداً قوة المنافس وأن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً أن الوحدة الإماراتي نجح في الخروج بالتعادل على ملعبنا في الرياض، إلا أننا وبكل تأكيد لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب تشكل أي عائق بالنسبة لنا. وواصل المدرب البرتغالي قائلا: عانينا في المباراة الأولى من إهدار كم وافر من الفرص أمام المرمى كانت من الممكن أن تُنهي اللقاء لمصلحتنا بهدفين أو أكثر، إلا أن الأمور ما زالت في الملعب، ولا تزال أمامنا فرصة لتعويض التعادل في الذهاب وتحقيق بطاقة الصعود إلى الدور القادم. وأشار فيتوريا إلى ثقته الكاملة في عناصر فريقه، مؤكداً أن كل لاعب جاهز وموجود في القائمة بإمكانه تعويض غياب أي لاعب آخر.

من ناحيته، شدد قائد النصر عمر هوساوي على قدرتهم كلاعبين على تعويض التعادل الأخير ذهاباً وتحقيق بطاقة الصعود من العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال: نعلم تماماً صعوبة المباراة بسبب الأجواء وقوة المنافس، إلا أننا جئنا إلى أبوظبي بهدف واحد وهو الفوز والتأهل.

واعتبر هوساوي أنهم فرطوا في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب وجعلوا الأمور أصعب بالنسبة لهم، إلا أنه قال: وقت الشدائد يظهر الرجال، وسنحقق الفوز والتأهل.