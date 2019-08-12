شكرا لقرائتكم خبر عن عيون «الداهية» على «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يستهل مدرب الفريق الاتحادي «الداهية» سييرا مشواره بمباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ يسعى المدرب سييرا مواصلة الانتصارات وقيادة كتيبة النمور لدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، والعمل على المنافسة بقوة وحصد اللقب القاري مع العميد، الذي سبق أن نجح في تحقيق الكأس الآسيوية بنسختها الحالية مرتين عامي 2004 و2005.

وحرص المدرب سييرا على تجهيز فريقه لمنافسات الموسم الحالي، من خلال إقامة معسكرين خارجيين؛ الأول في مدينة مانشستر الإنجليزية، والثاني في مدينة دبي الإماراتية، وخاض عددا من المباريات الودية التي حرص من خلالها على إيجاد التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها الفريق الإيراني اليوم في لقاء الإياب في قطر، ضمن مباريات دور الـ16 في البطولة الآسيوية، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء اليوم، ويتطلع المدرب الاتحادي تقديم فريقه بالصورة الفنية المناسبة التي تليق بالعميد على الصعيد القاري.