هل يخطف «الطيران» هوساوي وجوليانو من النصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports كشف اللاعبان عمر هوساوي وزميله البرازيلي جوليانو عشقهما «للطيران» بعد أن توجها لقمرة القيادة فور صعودهما الطائرة المقلة بالبعثة النصراوية لدولة الإمارات الشقيقة؛ لخوض مواجهة الإياب في دور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ التقط اللاعبان صورا مع قائد الطائرة ومساعده وتبادلا الأحاديث حول الطيران ومتعة قيادة الطائرات، ويأمل اللاعبان في مواصلة مسيرة «النصر» في الأدوار الإقصائية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2011، يوم خرج على يد ذوب آهن الإيراني، والعودة من أبوظبي ببطاقة التأهل رغم تعادلهما الإيجابي في مواجهة الذهاب بنتيجة 1-1.

كشف اللاعبان عمر هوساوي وزميله البرازيلي جوليانو عشقهما «للطيران» بعد أن توجها لقمرة القيادة فور صعودهما الطائرة المقلة بالبعثة النصراوية لدولة الإمارات الشقيقة؛ لخوض مواجهة الإياب في دور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ التقط اللاعبان صورا مع قائد الطائرة ومساعده وتبادلا الأحاديث حول الطيران ومتعة قيادة الطائرات، ويأمل اللاعبان في مواصلة مسيرة «النصر» في الأدوار الإقصائية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2011، يوم خرج على يد ذوب آهن الإيراني، والعودة من أبوظبي ببطاقة التأهل رغم تعادلهما الإيجابي في مواجهة الذهاب بنتيجة 1-1.

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