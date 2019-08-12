شكرا لقرائتكم الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأثنين، بعد حصول اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، على إجازة لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

حيث سيستأنف الأبيض مرانه اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.