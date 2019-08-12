شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربعة استعدادا للدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى مسئولو المقاولون العرب بالصفقات التى عقدوها فى الصيف والبناء على القوام الأساسى الذى نجح فى تحقيق المركز الخامس بالدورى العام الماضى . كان المقاولون قد تعاقد مع 4 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق والسيراليوني برنس باري، في الوقت الذي ينتظر الجهاز الفني عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدوري. ويحاول عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب صناعة جيل جديد من قلعة الذئاب للعودة مرة أخرى لأفريقيا .

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