شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 12 مدربًا أوقفوا مسيرة الزمالك فى حلم اللقب الـ13 الضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط الزمالك فى فرصة التتويج بلقب الدورى الممتاز، للنسخة المنتهية، بعدما تراجعت نتائجه فى الأسابيع الأخيرة من المسابقة، بعدما كان متصدرًا لجدول الدورى منذ انطلاق البطولة، ليختتم المنافسات فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق الفوز خلالها فى 21 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهزم فى 4 مباريات فيما سجل 65 هدفًا كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واستقبلت شباكه 31 هدفًا، فيما توج الأهلى باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

سقط الزمالك فى فخ التعادل والهزيمة فى عدد من المباريات خلال مشواره بمسابقة الدورى كان لها الأثر الأكبر فى ضياع حلم التتويج باللقب الـ13 فى تاريخ القلعة البيضاء، ويستعرض ”الخليج 365” المدربين الذين أوقفوا مسيرة الأبيض بالدورى هذا الموسم..

-طارق يحيى مع بتروجت

حقق الزمالك التعادل السلبى أمام بتروجت فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت بتاريخ 31 يوليو 2018، على ستاد الجيش بالسويس، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق البترولى طارق يحيى، فيما تولى السويسرى كريستيان جروس، قيادة الأبيض بينما رحل الأخير عن تدريب الأبيض ويتولى طارق يحيى حالياً إدارة الزمالك بشكل مؤقت.

أنطونيو كالديرون مع النجوم

تعرض الزمالك للهزيمة الأولى فى مشواره بالدورى أمام فريق النجوم بهدف دون رد، أحرزه صلاح أمين، في الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت بتاريخ 27 أغسطس 2018، على ستاد بتروسبورت، وكان يتولى القيادة الفنية لفريق النجوم أنطونيو كالديرون، فيما تولى جروس القيادة الفنية للأبيض.

-علي ماهر مع سموحة

فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، تعادل الزمالك مع سموحة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت يوم 18 سبتمبر 2018، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكان يتولى علي ماهر، القيادة الفنية للفريق السكندرى وقتها، فيما كان جروس على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

حسام حسن مع بيراميدز

كما تعادل الزمالك مع بيراميدز، بثلاثة أهداف لكل فريق، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة التى أقيمت يوم 24 يناير الماضى، على ستاد بتروسبورت، حيث كان يتولى حسام حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز وقتها، فيما كان يتولى جروس قيادة الأبيض.

لوك إيميل مع طلائع الجيش

وفى الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 20 فبراير الماضى، على ستاد الجيش بالسويس، وكان يتولى القيادة الفنية لفريق الطلائع وقتها المدرب لوك إيميل، فيما كان يتولى جروس القيادة الفنية للأبيض.

عماد النحاس مع المقاولون

تعادل الزمالك أيضًا مع المقاولون العرب بهدفين لمثليهما فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت بينهما يوم 20 مارس الماضى، على ستاد بتروسبورت، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية وقتها للذئاب فيما تولى السويسرى كريستيان جروس، القيادة الفنية للأبيض.

Advertisements

إيهاب جلال مع المصرى

تلقى الزمالك ثانى هزائمه فى الدورى الممتاز على يد المصرى البورسعيدى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 11 أبريل الماضى، على ستاد الجيش بالسويس، وتولى خلالها إيهاب جلال، القيادة الفنية للفريق البورسعيدى، فيما كان جروس على رأس القيادة الفنية للأبيض.

رامون دياز مع بيراميدز

خسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 23 أبريل الماضى، على ستاد الدفاع الجوى، وكان يتولى القيادة الفنية لبيراميدز وقتها رامون دياز، فيما تولى جروس القيادة الفنية للأبيض.

مختار مختار مع الإنتاج الحربى

وفى الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التقى الزمالك مع الإنتاج الحربى، وتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 30 مايو الماضى، على ستاد بتروسبورت، وتولى مختار مختار القيادة الفنية للإنتاج، فيما كانت أخر مباراة يقودها السويسرى كريستيان جروس، ليرحل بعدها عن الأبيض عقب انتهاء عقده بنهاية شهر مايو.

طارق العشرى مع حرس الحدود

تعادل حرس الحدود مع الزمالك، بهدف لكل فريق، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 3 يونيو الماضى، على ستاد المكس بالإسكندرية، وتولى طارق العشرى القيادة الفنية للحدود وقتها، فيما كانت المباراة الأولى التى يتولى فيها خالد جلال القيادة الفنية للأبيض.

-رضا شحاته مع الجونة

كما تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت بينهما يوم 21 يوليو الماضى على ستاد الجونة، وتولى رضا شحاتة القيادة الفنية للجونة فى هذه المباراة بصفة مؤقتة، فيما تولى خالد جلال، القيادة الفنية للأبيض.

-مارتن لاسارتى مع الأهلى

تعثر الزمالك أمام الأهلى مرتين، الأولى عندما تعادل القطبين سلبيا فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 30 مارس الماضى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكان يتولى وقتها مارتن لاسارتى القيادة الفنية للأحمر فيما تولى السويسرى جروس القيادة الفنية للأبيض.

كما هُزم الزمالك من الأهلى ولكنها فى نتيجة غير مؤثرة خاصة إن الأخير كان قد توج بالدورى بشكل رسمى قبل لقاء الفريقان فى الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، الذى انتهى بفوز الأهلى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 28 يوليو الماضى، على ستاد برج العرب، وتولى لاسارتى أيضًا القيادة الفنية للأحمر، فيما تولى خالد جلال، القيادة الفنية للأبيض، فى أخر مباراة له قبل رحيله عن القلعة البيضاء.