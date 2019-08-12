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المقاولون يكتفى بالصفقات الأربع الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى مسئولو المقاولون العرب بالصفقات التى عقدوها فى الصيف والبناء على القوام الأساسى الذى نجح فى تحقيق المركز الخامس بالدورى العام الماضى .

كان المقاولون قد تعاقد مع 4 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق والسيراليوني برنس باري، في الوقت الذى ينتظر الجهاز الفني عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدوري.

ويحاول عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب صناعة جيل جديد من قلعة الذئاب للعودة مرة أخرى لأفريقيا .

 

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