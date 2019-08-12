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المقاصة يعود للتدريبات بعد انتهاء إجازة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق المقاصة إلى تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام والتى حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى للترتيب للفترة المقبلة والتى سيتخللها عدد من المباريات الودية.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الإتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة .

كان مصر المقاصة قد أقام معسكرا مغلقا بالإسكندرية تخلله مباراتين وديتين أمام حرس الحدود وفاز بها الفريق بهدف مقابل للاشئ أحرزه ميدو جابر ، ومباراة ثانية خسرها أمام الرجاء المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحرص فيها الجهاز الفنى تجربة عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والشباب لمشاهدتهم على الطبيعة بالإضافة للعناصر الأساسية للإطمئنان على الجميع قبل خوض معترك الدورى الممتاز المقرر له الثامن عشر من سبتمبر المقبل .

 

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