النشرة الرياضية.. الأهلي يمطر شباك "اطلع برة" برباعية.. وكوكا يقود براجا للفوز على موريرينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 11 أغسطس 2019.

مفاجآتان بتمهيدي دوري الأبطال.. ورباعية الأهلي أكبر فوز

انتهت مباريات اليوم الأحد، بذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت 13 مباراة.

الأهلي بأقل مجهود يهزم "اطلع برة" برباعية في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على نظيره "اطلع برة" بطل جنوب السودان، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضن ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء اقيم مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يونايتد يحسم قمة بريميرليج برباعية ساحقة لتشيلسي

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي بفوز كبير (4-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.

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صفقة جديدة للجونة

أعلن نادي الجونة التعاقد مع الدولي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي الأوغندي، في أول تفعيل لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

آرسنال يبدأ موسمه بتخطي نيوكاسل في بريميرليج

فاز آرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).

رئيس الزمالك ينشر صورة لنجليه مع البرتغالي فيريرا

نشر رئيس الزمالك صورة تجمع نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري.

كوكا يقود براجا للفوز على موريرينسي بثلاثية في الدوري البرتغالي

قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا، فريقه لتحقيق الفوز على موريرينسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الأولى من الدورى البرتغالى.