نادال يحتفظ بلقب بطولة مونتريال للتنس

حقق رفائيل نادال حامل اللقب والمصنف الأول فوزا ساحقا على الروسي دانييل ميدفيديف ليحرز لقبه الخامس في بطولة مونتريال للتنس يوم الأحد.

واحتفظ اللاعب الإسباني المصنف الثاني عالميا باللقب بعد فوزه 6-3 و6-صفر على ميدفيديف المصنف الثامن في أول مواجهة بينهما على الإطلاق.

ولم يفقد اللاعب الروسي أي مجموعة في البطولة لكنه لم يستطع مجاراة منافسه الإسباني البالغ من العمر 33 عاما والذي أنقذ نقطة لخسارة إرساله في الشوط الأول ثم تفوق تماما على ميدفيديف الذي يصغره بعشرة أعوام.

وكسر نادال إرسال ميدفيديف في الشوط الرابع ليتقدم 3-1 وهيمن على بقية المباراة التي استغرقت 70 دقيقة.

وبفضل ضرباته الأمامية القوية التي تسببت في إرباك ميدفيديف في ليلة عاصفة، كسر نادال إرسال اللاعب الروسي ثلاث مرات في المجموعة الثانية قبل أن يحسم لقبه 35، وهو رقم قياسي، في سلسلة بطولات الأساتذة.