شاهد.. الزمالك يتفاوض مع البرتغالي فيريرا للعودة لقيادة الأبيض

نشر مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، صورة لتفاوض نجليه أحمد وأمير مرتضي مع البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض من أجل العودة مجددا لقيادة الفريق الأبيض، بعد استقرار إدارة الزمالك حول استقدام مدربأجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
يذكر أن الزمالك قد حدد غدا الثلاثاء، موعدا لإعلان المدير الفني الجديد للفريق بعد إسناد مهمة قيادة الفريق لطارق يحيي بشكلمؤقت في مباراة ديكاداها الصومالي، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت الصورة التي نشرها مرتضي منصور عبر صفحته علي "فيسبوك"، خلال التفاوض مع فيريرا والذي أكد رئيس الزمالك إن الظروف لديه تمنعه من العودة لقيادة الزمالك خلال الوقت الحالي.
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