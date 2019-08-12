رياضة | تفاصيل جلسة الزمالك مع المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة الزمالك مع المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق لقيادة الأبيض من جديد في الموسم المقبل.

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي صورة تجمع بين أحمد وأمير مرتضي مع المدير الفني فيريرا ونجله في البرتغالي للتفاوض.

واشترط المدرب في البداية على منحه مستحقاته القديمة البالغة 140 ألف دولار قبل التحدث عن عودته مرة أخرى، كما اشترط المدرب على عدم التدخل في عمله مع وجود إقرار بذلك.