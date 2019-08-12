رياضة | برشلونة يصدم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول غريب في موقف برشلونة الإسباني من صفقة التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة لن يقدم الأموال لباريس سان جيرمان في صفقة نيمار وأنه سيعرض فقط لاعبين لمبادلتهم وفي حال رفض باريس سان جيرمان فإنه لن يكون هناك فرصة لرحيل نيمار إلى برشلونة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر رفيعة المستوى في برشلونة بأنهم لن يدفعوا يورو واحد من أجل نيمار وأن الخيار الوحيد هو مبادلة اللاعبين.

Advertisements

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن موقف برشلونة واضح إمّا أن يقبل باريس سان جيرمان تبادل اللاعبين أو لن تتم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مقتنعون بأن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان إذا لم يقبل الفريق الفرنسي عملية المبادلة على الرغم من أن الأمور تسير باتجاه رحيل نيمار إلى ريال مدريد.

وشددت الصحيفة الإسبانية أنه إذا انتهى الأمر بنيمار لاعباً في ريال مدريد، فإن مسئولي برشلونة سيقولون دعوه يذهب إلى أي مكان يريد وكأنهم مقتنعون بعدم حدوث الصفقة، وأنه سيكون هناك كلام آخر عندما يتم تقديم نيمار في السانتياجو بيرنابيو.