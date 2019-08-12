رياضة | خطوة واحدة تفصل نجم الريال عن الدوري الايطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل نجم الريال عن الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية الصادرة اليوم الأحد عزم خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد البحث عن وجهه جديدة للاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول مينديز إقناع المسؤولين في النادي الملكي بالموافقة على العرض الذي تقدم به فريق نادي نابولي الإيطالي خاصةً أنه لم يتبقى سوى أسابيع قليلة فقط على نهاية وغلق باب الإنتقالات في القارة الاوروبية..

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وكان الريال قد سبق وأن رفض عرض من النادي الإيطالي لإستعارة اللاعب بالإضافة إلى وضع بند يتيح لهم أولوية الشراء وطلب أن تكون الصفقة بيع نهائي فقط.

ويسعى خورخي إلى أن يقرب وجهات النظر بين إدارة الفريقين خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنتقال خاميس إلى ملعب سان باولو.

يذكر أن اللاعب الكولومبي سبق له وأن خاض تجربة إحتراف في بايرن ميونخ معاراً من الريال خلال الموسمين الأخيرين لكن العملاق البافاري رفض تفعيل بند الشراء ليعود مرة أخرى لسانتياجو بيرنابيو.