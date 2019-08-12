رياضة | عاجل.. الكشف عن مدرب الزمالك الجديد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدرب الزمالك الجديد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صورة لنجليه احمد وأمير رفقة البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للابيض، والمرشح للعودة مرة اخرى للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب منصور على الصورة التي نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضي منصور في البرتغال اثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا.

يذكر ان منصور كان قد اعلن في وقت سابق عن عقد جلسة ودية مع أعضاء مجلس إدارة النادي، في حضور قدامى الزمالك، لتحديد مدرب الزمالك الجديد.