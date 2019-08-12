رياضة | ثنائي برشلونة يحدد وجهه نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي برشلونة يحدد وجهه نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد من باريس مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا لقطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد.

حيث كتبت بعض الصحف أن إدارة البلوجرانا لا تنوي دفع أي مقابل مادي من أجل جلب اللاعب وستعرض على إدارة باريس سان جيرمان ترك لاعبين إثنين بنفس المقابل المادي.

ولا تنوي إدارة برشلونة وجود أي مقابل مادي نظير إسترجاع نيمار وسيعرض بارتوميو على ناصر الخليفي ثنائي كتالوني للإستغناء عن الساحر البرازيلي.

وأفادت بعض الصحف الإسبانية أن الثنائي الأقرب للرحيل إلى باريس سان جيرمان هما الفرنسي عثمان ديمبلي والبرايلي فيليب كوتينيو.