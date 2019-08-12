شكرا لقرائتكم المقاصة يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق المقاصة إلى تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام والتى حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى للترتيب للفترة المقبلة والتى سيتخللها عدد من المباريات الودية.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الإتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة .