ريال مدريد يخسر أمام روما بركلات الترجيح بمشاركة بيل

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احرز فريق روما الايطالي على ملعبه "ستاديو أولمبيكو" النسخة الاولى من كأس "مايبل غرين" الودية بفوزه على ريال مدريد الاسباني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2، في مباراة خاضها الأخير بمشاركة الويلزي غاريث بايل.

وسجلت الاهداف الاربعة في الشوط الاول، فافتتح رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسجيل بفضل الحرس القديم البرازيلي مارسيلو (16)، قبل أن يعادل اصحاب الارض بفضل الأرجنتيني دييغو بيروتي (34).

وتقدم النادي الملكي مرة جديدة بفضل برازيلي آخر هو كاسيميرو (39)، غير أن روما أدرك التعادل مجددا عبر مهاجمه البوسني إدين دزيكو (40).

ومع انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، احتكم الفريقان الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فاهدر مارسيلو الركلة الخامسة للريال بعدما اصابت كرته العارضة، ففاز روما بالكأس.

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وتابع الريال باشراف مدربه زيدان سلسلة نتائجه المتواضعة في تحضيره للموسم الجديد الذي يبدأ مع الدوري المحلي في 17 آب/أغسطس ضد سلتا فيغو، حيث تعرض لاربع هزائم في 7 مباريات خاضها حتى الآن.

ودفع زيدان ببايل من على مقاعد البدلاء قبل 30 دقيقة من صافرة النهاية، وذلك للمرة الاولى منذ أربع مباريات بعدما كان استغنى عن خدماته على خلفية نية اللاعب الرحيل عن صفوف ثالث الدوري الاسباني، مقابل رغبة المدرب الفرنسي بعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وعلق زيدان على مشاركة بايل وعدم ادراج اسم اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد الى صفوف الفريق بعد انتهاء مدة اعارته لبايرن ميونيخ الالماني، بالقول "بايل وخاميس لاعبان في ريال مدريد"، وتابع "اي شيء يمكن ان يحصل حتى 31 آب/أغسطس (موعد اقفال فترة الانتقالات الصيفية) ونحن نعتمد على جميع اللاعبين".

وتحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نجم سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق البرازيلي نيمار الى ريال بالقول "نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا بذلك".

ملخص المباراة: