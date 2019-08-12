سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة والد كهربا مع "مستر إكس" الأهلاوى بفيلا التجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد والد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا المحترف فى صفوف ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي جلسة مع مسئول أهلاوى بارز للاتفاق على التفاصيل بشأن انتقال اللاعب للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية القادمة. واجتمع والد كهربا مع المسئول الأهلاوى فى "الفيلا" الخاصة به فى التجمع الخامس وحضر الجلسة محامى أجنبى وكيل لاعبين شهير. Advertisements كلف المسئول الأهلاوي وكيل كهربا بإرسال ملف اللاعب كاملا من عقود وأوراق وتسجيلات لمحامي الأحمر في قضيه عصام الحضري.

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