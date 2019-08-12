منتخب العراق يفوز على نظيره اليمني ويتأهل لنهائي غرب آسيا

صعد منتخب العراق إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا، المقامة على أراضيه عقب الفوز على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كربلاء" فى ختام مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

أحرز ثنائية العراق إبراهيم بايش فى الدقيقة 26، وحسين على السعيدى فى الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وقلص اليمن الفارق فى الدقيقة 89 بهدف عن طريق عبد الواسع البدرى.

وبذلك يحتل منتخب العراق صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وسيواجه أسود الرافدين فى المباراة النهائية، نظيره البحرينى يوم الأربعاء المقبل فى اللقاء النهائى على ملعب كربلاء، بعد أن تصدر منتخب البحرين قمة المجموعة الثانية التى ضمت منتخبات، السعودية، الأردن، والكويت.