شكرا لقرائتكم اكتمال جاهزية طارق حامد لمواجهة ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح طارق حامد لاعب وسط الزمالك، جاهز للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى. وعاد طارق حامد للمشاركة بشكل طبيعة فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب انتهاء فترة الاجازة التى حصل عليها وانتهت الخميس الماضى، ليعود اللاعب لحسابات الجهاز الفنى للمشاركة فى لقاء بطل الصومال.

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