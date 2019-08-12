الإصابة تبعد هوفمان عن مونشنجلادباخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، أمس، أنه سيبدأ مشواره في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، من دون جناحه جوناس هوفمان، الذي أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته في أربطة الركبة.

وخرج هوفمان «27 عاماً» في الشوط الأول لمباراة فريقه مع مضيفه ساندهاوزن بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا، أول أمس الجمعة، التي انتهت بفوز مونشنجلادباخ 1 - صفر بسبب معاناته الإصابة.

وأشار مونشنجلادباخ إلى أن هوفمان سوف يغيب عن الفريق حتى إشعار آخر.