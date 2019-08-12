الاتحاد السعودي يسعى لتكرار الفوز على ذوب آهن الإيراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل الاتحاد السعودي ضيفاً على ذوب آهن الإيراني في الدوحة، مع أفضلية فوزه ذهاباً بنتيجة 2-1. ويسعى الاتحاد السعودي إلى تأكيد الفوز الذي حققه ذهاباً في دبي، عندما يلتقي منافسه الإيراني في مباراة تقام في الدوحة، وتحتسب على أرض النادي الإيراني نظراً لإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين.

ويأمل الاتحاد، بطل المسابقة عامي 2004 و2005، في العبور إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2013، حيث سينتظره لقاء سعودي بالكامل مع الفائز من المواجهة بين الغريمين الأهلي والهلال.

وطالب رئيس النادي السعودي أنمار الحائلي مشجعي الفريق بمواصلة الدعم، وإن كان فريقهم ينافس خارج أرضه، علماً أن إدارة النادي أعلنت وضع شاشة عملاقة في ملعبه لمتابعة المباراة.

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ورأى الحائلي أن الفوز ذهاباً يعتبر عودة وانطلاقة قوية للفريق الذي عانى في الموسم الماضي، مشدداً على أن مجلس الإدارة يواصل العمل الإيجابي بكل جد واجتهاد بحثاً عن إسعاد وإرضاء الجماهير.

في المقابل، يعوّل ذوب آهن على ذكريات عام 2010، حين أقصى الاتحاد من الدور الأول، قبل أن يبلغ النهائي ويخسر أمام سيونجنام الكوري الجنوبي، في أفضل نتيجة له في المسابقة القارية.

وحمل شارة قيادة الفريق الإيراني في تلك المباراة النهائية لاعبه قاسم حدادي فر (36 عاماً)، مسجلاً الهدف الوحيد لذوب آهن من ركلة حرة رائعة في مرمى الاتحاد في مباراة الذهاب في نسخة العام الحالي.

وتلقى ذوب آهن في مباراة الذهاب خسارته الأولى في المسابقة القارية هذا الموسم، علماً بأنه لا يزال الفريق الوحيد في منافسات غرب آسيا الذي حافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.