شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: ميسي قد لا يشارك في المباراة الأولى بالدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدفه الأول لصالح برشلونة الإسباني في مباراة ودية في كرة القدم ضد نابولي الإيطالي أقيمت أمس الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت برباعية نظيفة للفريق الكاتالوني الذي يغيب عنه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحقق بطل إسبانيا في مباراة أمس الأول في مدينة آن أربور بولاية ميشيغن، فوزه الثاني توالياً هذا الأسبوع على وصيف الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه الأربعاء 2-1 في مدينة ميامي.

وأمام حضور ناهز 60 ألف شخص، احتاج برشلونة إلى ربع ساعة فقط ليحسم المباراة بنتيجة 4-صفر، بأهداف سجلها الأوروغوياني لويس سواريز (48 و58)، وجريزمان (56) ومواطنه عثمان ديمبيلي (63).

وأتى هدف جريزمان بمحاولة بالقدم اليسرى بعد تمريرة عرضية من جوردي ألبا، ليفتتح بذلك المهاجم المتوج بطلا للعالم مع منتخب فرنسا مونديال روسيا 2018، سجله مع الفريق الكاتالوني الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من أتلتيكو مدريد لقاء 120 مليون يورو.

وغاب القائد ميسي عن برشلونة خلال جولته الأمريكية، بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى في التمرين الأول له مع الفريق بعد الإجازة الصيفية، بحسب ما أعلن برشلونة مطلع الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الجولة تحضيراً لانطلاق الدوري الإسباني المقرر في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يبدأ النادي الكاتالوني حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بالحلول ضيفاً على أتلتيك بلباو الجمعة.

واعتبر المدرب إرنستو فالفيردي أن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع المقبل تبدو صعبة، وذلك على خلفية إصابة تعرض لها مؤخراً.

وغاب قائد الفريق ميسي لإصابة في ربلة الساق، عن جولة بطل إسبانيا في الولايات المتحدة تحضيراً للموسم الجديد.

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية، قال فالفيردي إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً: لا يزال في مرحلة التعافي ولا أعرف هل سيكون جاهزاً لانطلاق الليغا؟ يبدو الأمر صعباً.

وأعلن برشلونة في الخامس من الشهر الحالي أن ميسي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، مؤكدا أنها ستبعده عن الجولة الأمريكية، من دون تحديد فترة غيابه.

وأوضح برشلونة في بيانه أن ميسي: لن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية. قدرته على العودة ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة.

وعلق ميسي على إصابته بمنشور عبر حسابه على انستجرام جاء فيه: أردت أن أبدأ التحضير للموسم الجديد، لكن للأسف تعرضت لإصابة خلال الحصة التدريبية الأولى، ما سيبعدني عن الملاعب لبعض الوقت.

وتطرق فالفيردي في التصريحات التي نقلتها الصحيفة إلى افتتاح جريزمان المنضم إلى الفريق هذا الصيف من أتلتيكو مدريد لقاء 120 مليون يورو، سجله التهديفي مع برشلونة، معتبراً أن: مسجلي الأهداف تدفعهم دائماً الفرص التي يحصلون عليها، الأهداف. جريزمان يوفر لنا العديد من الفرص الهجومية في تحركاته.

وتأتي تحضيرات برشلونة للموسم الجديد وسط تقارير عن احتمال انضمام المهاجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه، عائداً من باريس سان جرمان الفرنسي الذي انتقل إليه عام 2017 من النادي الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

وبحسب التقارير، يتنافس قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات نيمار الذي ألمح إلى رغبته بالرحيل عن باريس.

وغاب اسم البرازيلي عن تشكيلة فريقه الذي يخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي ضد نيم أمس الأحد، مع تأكيد المدير الرياضي للنادي ليوناردو وجود مفاوضات «متقدمة أكثر من ذي قبل» بشأن رحيله.

لكن البرازيلي ليوناردو شدد على أن النادي ليس مستعداً حتى الآن لإعطاء موافقته على رحيل نيمار، مشدداً على أن سان جرمان سيعرف التعامل مع هذه الفترة.