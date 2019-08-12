شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد يتخطى القطن التشادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم على ضيفه نادي القطن من تشاد 2 - صفر، أمس الأول، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (كأس الكونفيدرالية).
وسجل المخضرم أحمد قاسمي الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 22 بعد تبادل رائع للكرة مع أمير سعيود. ونجح سعيود في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82. وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين في العاصمة التشادية إنجامينا.
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