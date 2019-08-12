شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يخطف الأضواء وتحضير النصر «دون ضجيج» للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اقتربت أندية دوري الخليج العربي من إكمال قوائم لاعبيها سواء من لاعبين محليين أو أجانب، بعدما حزم العديد منها حقائب العودة إلى البلاد، بعد خوض المعسكرات الإعدادية في القارة العجوز أو في مصر.

ويتوقع أن تعود الفرق تباعاً إلى أرض الدولة، بعدما خاض كل منها فترة إعداد وتأهيل استعداداً للموسم الجديد الذي سينطلق في 22 من الشهر الحالي بإقامة مباريات الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

معسكرات إعدادية، تدريبات يومية، تحضيرات، ومباريات ودية، بعضها كان أقرب إلى حصة تدريبية، مع تسجيل 10 أهداف وآخر، أقرب فعلاً إلى اختبار رسمي.

بداية جديدة

فرق دوري الخليج العربي، منحت عناصرها عطلة العيد، لتعود بداية من الغد المرحلة الأخيرة من الإعداد والتحضير لصافرة البداية مع مباريات كأس الخليج العربي. وستترقب الجماهير ما سيكون عليها حال الفرق في المسابقة، بعد التدعيمات التي قامت بها في ميركاتو الصيف.

ولا شك أن الجزيرة سيكون هو محط كل الأنظار بعد الصفقة الكبيرة التي قام بها بالتعاقد مع الثنائي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، وإن كان لحاق الثنائي بمباراة الفريق الأولى في الموسم لا تزال غامضة خاصة مع غيابهما عن معسكر إعداد فخر العاصمة.

ولا يزال الجزيرة غير مكتمل الصفوف، خاصة مع عدم حسم ملف هوية الأجنبي الرابع، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى الاقتراب من التعاقد مع مدافع صربي. ويعتبر «فخر العاصمة» حتى الآن نجم الميركاتو الأول دون منازع، وإن كانت تلك التعاقدات ستضع الفريق في بؤرة الصراع وهدفاً لكل المنافسين.

شباب الأهلي غامض

أما شباب الأهلي الذي نال لقبي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيبدو الأكثر «غموضاً» حتى الآن، بعدما فشل في حسم ملف الرباعي الأجنبي، وسط تكتم شديد حول استمرار الأرجنتيني دياز أو البحث عن فرصة للاستغناء عن اللاعب.

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وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع اللاعب السويسري ديفيد مارياني (ليفسكي صوفيا)، بينما أبرم 3 عقود مع لاعبين برازيليين لقيدهم في فئة «المقيم» وهم كل من ويسلي بيريرا (سانتوس)، وجوستافو هنريك (لوندرينا)- وليوناردو سباداسيو (فلومينيسي).

صمت النصر

وبخلاف كل السنوات التي كان فيها النصر هو صاحب «الصوت الأعلى» في فترات الصيف، على مستوى التصريحات والوعود والآمال التي كانت سرعان ما تتبخر، فقد دخل «العميد» فترة من الهدوء والعمل بصمت وتركيز، رغم كل الجهود التي قام بها النادي في ميركاتو الصيف. وكان النصر أبرز الفرق التي عملت على حسم وترتيب أوراقها مبكراً، سواء من خلال التعاقدات مع لاعبين أجانب أو محليين، كما كانت للعميد خيارات لافتة على مستوى التعاقدات مع اللاعبين «المقيم» حين تعاقد مع الموهوب التشادي محمد فوساري (اتحاد جدة) والبرازيلي جلوبير دوس سانتوس (بوتافوغو)- وغابرييل فالنتيني (يوفنتود).

البطل وشوكوروف

أما على مستوى الشارقة حامل اللقب وبطل النسخة الأخيرة، فتسير تحضيرات الفريق على قدم وساق تحت إشراف المدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري. وسيكون «الملك» بأمسّ الحاجة إلى حسم سريع لمصير البارومتر الاوزبكي شوكوروف، خاصة بعد الشكوك التي أثيرت حول إمكانية مشاركته في مباريات القسم الأول من عمر الموسم.

وكان الشارقة قد نجح في التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز قادماً من بارتيزان ليكون البديل الذي سيعوض رحيل البرازيلي ويلتون سواريز.

أضواء الزعيم

وكان العين الفريق الحاصل على أعلى نسبة من البريق الإعلامي طوال فترة الصيف، بعدما أبرم صفقات جديدة مع لاعبين محليين وأجانب بهدف تلميع الصورة وتعويض الموسم «المخيب» محلياً حين خرج من مولد المسابقات دون لقب، رغم تحقيق إنجاز «عالمي» بالوصول إلى وصافة كأس العالم للأندية. وتفاوتت نتائج الزعيم في المعسكر، ما بين «عقم» تهديفي في مباراتين، شغل بال عشاق الفريق، وما بين تميز في المباريات الأخيرة، أضاء شعلة أمل بقدرة الفريق على العودة من جديد إلى زعامة المسابقات المحلية.

ولا يزال الزعيم بأمسّ الحاجة إلى ضمان جاهزية كل من محمد عبد الرحمن وريان يسلم حتى تكمل عناصر القوة في تشكيلته بعدما بات يراهن على مثلث هجومي مكون من البرازيلي كايو كانيدو والتوغولي لابا كودجو والجزائري عبد الرحمن مزيان.