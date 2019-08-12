خيتافي يعير هاربر إلى الكوركون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي خيتافي الإسباني أمس الأول، عن إعارة اللاعب الإسكتلندي الشاب جاك هاربر إلى صفوف الكوركون حتى نهاية الموسم. وبدأ هاربر لاعب المنتخب الإسكتلندي تحت 17 و19 عاماً سابقاً، مسيرته عبر قطاعات الناشئين في ريال مدريد.

واحترف هاربر «23 عاماً» في صفوف فريق الشباب لبرايتون الإنجليزي وتبعه بالانضمام إلى أتلتيكو مالاجوينو ومنه إلى ملقة.

وانضم هاربر هذا الصيف إلى صفوف خيتافي، لكن الفريق الإسباني قرر إعارته إلى الكوركون، لدعم الأخير في مساعيه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى.