كين يقود توتنهام إلى فوز مثير على أستون فيلا 3-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز هاري كين ثنائية متأخرة، ليقود توتنهام هوتسبير لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد إلى فوز 3-1 في أولى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأول.

وافتتح توتنهام الموسم على أرضه لأول مرة في ثمانية أعوام، غير أن فيلا، العائد لدوري الأضواء بعد غياب ثلاثة مواسم، تقدم بهدف جون مكجين في الدقيقة التاسعة وصمد بشجاعة.

لكن تانجاي ندومبلي الوافد الجديد في صفقة قياسية لتوتنهام أدرك التعادل في الدقيقة 73 قبل أن يعاقب كين دفاع فيلا بلمستين رائعتين. وتكبد جاك جيريليش قائد فيلا الهزيمة 19 على التوالي في الدوري الممتاز، وهي أسوأ سلسلة نتائج للاعب في تاريخ البطولة. واستهل برايتون، الذي تفادى الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، مشواره بشكل مثالي مع المدرب الجديد جراهام بوتر بفوز 3-صفر على مستضيفه واتفورد.

وافتتح عبدالله دوكوري التسجيل عندما حول تمريرة باسكال جروس بالخطأ في شباكه وأضاف المهاجمان فلورين أندوني ونيال موباي هدفين بعد الاستراحة. وأحرز أشلي بارنز هدفين ليقود بيرنلي للانتصار 3-صفر على ساوثامبتون باستاد ترف مور في مواجهة بين فريقين كانا متعثرين في الموسم الماضي. وأضاف الجناح الإيسلندي يوهان جودموندسون الهدف الثالث في يوم سيئ لفريق المدرب رالف هازنهوتل.