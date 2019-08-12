10 فارسات يخضن تحدي مونديال «أم الإمارات» في وندسور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن عصر اليوم، فعاليات الجولة الخامسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع «عام التسامح»، وتحت شعار: عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة.

يمثل المملكة المتحدة الفارسة الهاوية، أنتونيا بيك، البالغة من العمر 19 عاماً، ومقرها في نيو ماركت مع المدرب جيمس أوين، الذي يتصدر قائمة المدربين في سباقات الخيول العربية الأصيلة، وهي تتصدر حالياً بطولة السيدات في (ARO).

وسوف تقود انتونيا بيك الجواد «بن الريح» بإشراف بيتر همرسلاي، وينطلق الجواد البالغ تصنيفه 62 رطلاً من البوابة (9)، وتمثل هولندا الفارسة سيندي كلينكنبيرج على صهوة الجواد «اروين فورتا» لجيمس اوين ريسنج وتنطلق من البوابة (3).

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وتسعى الفارسة الإيرلندية جودي تاونند من البوابة (10) لانتزاع اللقب على صهوة «الجواهر» لستيف بلاك ويل، وبإشراف نفس المالك، وتقود الفارسة البلجيكية آن انجلز الجواد «مان اوف دريمز» لاي ليج وبإشراف نفس المالك من البوابة (7).

وتمثل إيطاليا الفارسة اللاريا ساجيومو، على صهوة «بوبستار» لمزرعة اوايتلي ميدوس، بإشراف انتوني هولدسوورث وتنطلق من البوابة (8)، وتنطلق من البوابة (1) الفارسة الإستونية بيتريز الونسو على صهوة «فينديتا» لالموست أول بارتنر شيب، وبإشراف أي نيوي.

وهناك المجرية ازيستر جيلس، التي تنطلق من البوابة (2) على صهوة زين زيشلس «لمزرعة زين للخيول العربية، والنرويجية اميلي فينكينهاجين التي تنطلق من البوابة (5) على صهوة «سماوات» لأو كونالي، وبإشراف سوزان كونالي.

وتمثل الدنمارك الفارسة هيلين بوهلر، على صهوة «كاميكيز» لالموست بارتنر سيب، وبإشراف أي اس نيوي، وتنطلق من البوابة (4)، فيما تنطلق الفارسة الكرواتية سارا جيافاريني من البوابة (6) على صهوة «كاي كلير» للمالك والمدرب دي توماس.