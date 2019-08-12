شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح مطر عبيد الظاهري «الصهباني» برنامج الفريق في مدينة العين. وقال: «منح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يعود الفريق لمتابعة استعداداته بملعب خليفة بن زايد بنادي العين يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام أحد أندية الدولة في الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري».

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