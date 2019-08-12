كايو: حظيت بدعم كبير من الجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب البرازيلي، كايو كانيدو، لاعب فريق نادي العين، عن سعادته البالغة بما يقدمه له زملاؤه لاعبي الفريق، الذين ظلوا يجسدون روح العائلة الواحدة في تعاملهم مع بعضهم البعض مؤكداً: حظيت بدعم لافت من الجميع ومساندة قوية داخل الميدان وخارجه، ولم أشعر إطلاقاً بأنني غريب بينهم، وتملكني إحساس صادق بأنني في بيتي.

وأكمل: أمضيت في الدولة خمس سنوات مع الوصل وعاصرت عدداً كبيراً من الأجانب، وبطبيعتي أحب تكوين الصداقات مع اللاعبين وأعد نفسي اجتماعياً، ولم أواجه أي صعوبة في الانسجام والتأقلم السريع مع زملائي بالفريق، خصوصاً أنني أجيد اللغة الإنجليزية، الأمر الذي يساعد اللاعب الأجنبي كثيراً في التعايش مع الآخرين، وبدأت بالتعرف إلى أسلوب كل لاعب وطريقة لعبه.

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وحول رأيه في المعسكر الخارجي، قال: في اعتقادي المعسكر الخارجي ممتاز بكل المقاييس، فهي فترة مهمة لابد من تعزيز العلاقة بين أعضاء الفريق فيها والعمل بقوة وجدية، والأجواء في الدولة لا تساعد على أداء جرعات تدريبية قوية وعلى فترتين صباحية ومسائية لارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة على عكس الطقس في أوروبا».

وعن مدربه الكرواتي، إيفان ليكو، قال: «لن أبالغ إذا قلت لكم بأنني معجب بفكره وأسلوبه وطريقة تعامله مع الجميع، الأمر الذي يحفزنا على تنفيذ خططه بصورة دقيقة، والمؤكد أن مردود الفريق في المواجهات الودية ليس معياراً لتقييم المستوى الذي وصل إليه، ولقد حققنا مكاسب كبيرة من الإعداد الخارجي ومطالبين ببذل المزيد من الجهود، لأن سقف طموحاتنا مرتفع جداً، وانضممت إلى العين، لأنه فريق بطولات وشخصياً فخور جداً بانتمائي لهذا النادي الكبير وسأعمل على إحراز الأهداف وسنقاتل معاً من أجل حصد الألقاب.

وأضاف: جمهور العين صاحب مبادرات خلاقة، ويتمتع بثقافة تشجيع مثالية وداعمة لمعنويات اللاعبين، لذلك يمثل قوة ضاربة يستند إليها الفريق في مشوار التحدي المحلي والقاري، لتحقيق أهدافه وأتمنى حضورهم الحاشد للوقوف خلف الفريق في جميع المباريات منذ بداية الموسم وصولاً لخط النهاية.