شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ليفركوزن وشالكه للدور الثاني في كأس ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا باير ليفركوزن وشالكه إلى الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج ملعبه أمس الأول في الدور الأول، وفاز ليفركوزن على مضيفه ألمانيا آخن 4 -1 كما فاز شالكه على مضيفه دروشتيرسن أسل 5 - صفر.

وعلى ملعب تيفولي ستاديون، تقدم ليفركوزن بهدف عكسي سجله بيتر هاكنبرج، لاعب ألمانيا آخن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 ثم أضاف كيفن فولاند الهدف الثاني في الدقيقة 39. في الشوط الثاني رد ستيب باتاريلو سيدريك بهدف لألمانيا آخن في الدقيقة 56 ثم سجل ليون بايلي الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 72 وتبعه كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88. واكتسح شالكه مضيفه دروشتيرسن، بخمسة أهداف دون رد ليحجز مقعده في الدور الثاني. وتقدم ستيفين سكرزيبسكي بهدف لشالكه في الدقيقة 44 ثم أضاف جويدو برجشتالر الهدف الثاني في الدقيقة 62. وسجل دانييل كاليوري الهدف الثالث لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 66 وتكفل منير ميركان وبرجشتالر بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74 و84.

كما حجز فريق هوفنهايم مقعده في الدور التالي بفوزه الصعب على مضيفه فورزبيرجر المنافس بالدرجة الثالثة بنتيجة 3 - 2 بعد الوقت الإضافي.

وتقدم هوفنهايم بهدفين حملا توقيع بافل كاديربك وايلاس بيبو، لكن فابيو كوفمان والبيون فيرينزي من ضربة جزاء نجحا في إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الوقت الإضافي نجح ادم شالاي في خطف هدف الفوز لهوفنهايم في الدقيقة 99.

ولحق فرايبورج بركب المتأهلين للدور الثاني بفوزه على مضيفه ماجديبورج بهدف نظيف سجله لوكا فالدشميدت في الدقيقة 92 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وودع ماينز واوجسبورج بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة الأولى على ملعب مضيفه كايزر سلاوترن صفر- 2 بجانب خسارة اوجسبورج أمام مضيفه فيرل 1 - 2.

وتأهل دينامو دريسدين إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه داسندورف 3 - صفر كما حجز إرتسجيبيرجه آوه مقعده في الدور التالي بفوزه الساحق على مضيفه فاكير نوردهاوسين 4 -1.

كما تأهل أرمينيا بيليفيلد للدور الثاني بفوزه على مضيفه فيكتوريا برلين 1 - صفر والوضع نفسه بالنسبة لبوخوم الذي فاز على مضيفه باونتال 3 - 2 وأيضا هايدنهايم الذي فاز على مضيفه اولم 2 - صفر.

وفي سياق آخر، أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمس عن إعارة مدافعه التركي عمر توبراك إلى فيردر بريمن لمدة موسم.

وذكر فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن: عمر قلب دفاع يمتلك السرعة، لقد لعب في أعلى المستويات لسنوات عدة، نحن سعداء باختياره لنا.

وأوضح بريمن أنه بنسبة كبيرة سيتضمن عقد توبراك «30 عاماً» بنداً يسمح بشرائه بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.

وقد يشارك توبراك في المباراة الأولى لبريمن في الموسم الجديد من البوندسليجا، والتي يلتقي خلالها مع فورتونا دوسلدورف.