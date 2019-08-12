شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخسر أمام «ZTE» ودياً في ختام المعسكر الخارجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر العين أمام مستضيفه «ZTE» المنتمي للدوري المجري الممتاز بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب جروميك ميروسلاف في الدقيقة «10» من عمر المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب الأخير، في ختام برنامج معسكر «الزعيم» الخارجي. ودفع الكرواتي، إيفان ليكو في شوط اللعب الأول أمام الفريق المجري بتشكيلة مؤلفة من: «خالد عيسى، علي الحيظاني، محمد علي شاكر، سعيد جمعة، تسوكاسا شيوتاني، أحمد برمان، يحيى نادر، محمد خلفان، كايو كانيدو ولابا كودجو».

وفي الشوط الثاني أجرى عشرة تبديلات جاءت على النحو التالي: «محمد هلال وناني وفلاح وليد بدلاً عن علي الحيظاني ويحيى نادر وأحمد برمان «46».

في الدقيقة «60» دخل مهند العنزي وإسماعيل أحمد وبندر الأحبابي وخرج محمد علي شاكر ومحمد خلفان وسعيد جمعة وفي الدقيقة «65» دفع بخالد البلوشي وجمال معروف بدلاً من لابا كودجو وكايو كانيدو وفي الدقيقة «70» أشرك محمد عبدالرحمن وخوي وأخرج تسوكاسا شيوتاني وأندريا». أدار المباراة طاقم تحكيم مجري بقيادة بالازيس زيسولت، «حكم الساحة»، عاونه على الخطوط توث إيمري، «الحكم المساعد الأول» وناغي جابور، «الحكم المساعد الثاني».

هذا وأشاد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالجهود المخلصة التي بذلها الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول والرديف، خلال فترة المعسكر الخارجي بمرحلتيه الأولى والثانية خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 11 أغسطس الجاري، وذلك بالعمل على تهيئة أسباب النجاح وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الرياضي 2019-2020.

وحرص عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم محمد الجنيبي ومطر عمران الظاهري، خلال تفقدهما لعمل الفريق في المعسكر الخارجي، على تسليم شهادات الإشادة والتقدير الموقعة من رئيس مجلس إدارة نادي العين لشركة كرة القدم، للجهاز الإداري بقيادة مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير الفريق الأول وعصام عبدالله، إداري الفريق الأول وأحمد حديد، إداري فريق الرديف.

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من جانبه أشاد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بجهود لاعبي «الزعيم»، مؤكداً، أنهم أظهروا التزاماً لافتاً وجدية كبيرة وشعوراً بالمسؤولية منذ بداية التحضير للموسم الرياضي الجديد، والذي تألف من ثلاث مراحل.

وحول نسبة نجاح المعسكر، قال: «ذكرت من قبل أن تقييم نجاح المعسكر مرتبط بنتائج الفريق ومردوده منذ انطلاقة الموسم وحتى خط النهاية ونتمنى التوفيق للعين في الموسم الرياضي الجديد، والواقع يؤكد أن قيادة النادي هيأت كل أسباب النجاح للفريق وعززت الصفوف بالعناصر المطلوبة التي تمتلك الإمكانيات على تحقيق الطموحات المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

وحول إشكالية التسجيل في المباريات الودية، قال: «تحدثت من قبل عن الأهداف الرئيسية التي يبحث عنها المدرب من وراء تنظيم المواجهات الودية للوصول بالفريق لأفضل درجات الجاهزية والتي لا تقتصر على نتيجة الفوز فحسب، بل هناك أمور أهم بالنسبة للمدرب الذي دخل جميع المباريات الودية بمفهوم الحصص التدريبية وكان حريصاً على إشراك جميع اللاعبين الذين تضمهم بعثة الفريق، لذلك يدخل في كل مواجهة بتشكيلتين على مدار الشوطين وفي كل اجتماع كان يعرب عن رضاه التام حول المكاسب التي حققتها المواجهات الودية خلال فترة الإعداد الخارجي».

وأضاف: المباراة الأخيرة أمام فريق «ZTE» المجري، كانت قوية وقدم لاعبو العين أداء جيداً أمام المنافس، وبرغم تأثر معدل اللياقة البدنية بصيام أغلبية العناصر في يوم عرفة، واللعب وسط درجات حرارة مرتفعة، إلا أنه تسنت بعض الفرص لمهاجمينا غير أن عامل التوفيق لم يحالفهم في ترجمتها إلى أهداف، وعموماً الأداء كانت جيداً في المباراة.

وحول سبب استبعاد الجزائري عبدالرحمن مزيان عن قائمة المباراة الودية الأخيرة، قال: «الحقيقة الكرواتي، إيفان ليكو، من نوعية المدربين الذين يحرصون على عدم المخاطرة بلاعبي فريقه وكان اللاعب عبدالرحمن مزيان، قد شعر بآلام خفيفة في العضلة قبل المباراة، لذلك قرر إراحته ونفس الأمر انسحب على محسن عبدالله الذي منحه راحة أيضاً ومن المقرر أن ينضم كلاهما إلى التدريبات الجماعية بعد العودة إلى الدولة.

وعن اللاعبين الذين تم اختبارهم في المعسكر الخارجي تمهيداً لقيدهم كمقيمين، قال: «مصير اللاعبين الثلاثة ناني وخوي البرتغاليين بالإضافة إلى الصربي أندريا مرتبط بتقرير المدير الفني إيفان إيكو بالتأكيد.