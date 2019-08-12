شكرا لقرائتكم خبر عن كويريتارو يتصدر الدوري المكسيكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتنص فريق كويريتارو، صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم عبر الفوز المثير على ضيفه باتشوكا 2 -1 فجر أمس، ضمن المرحلة الرابعة للمسابقة.
ولعب باتشوكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد ايديوين كاردونا، لحصوله على الإنذار الثاني.
لكن بالرغم من النقص العددي تقدم جوناتان كوبيتي فالنسيا بهدف لباتشوكا في الدقيقة 35.
ورد اليكسيس بيريز بهدف لكويريتارو في الدقيقة 76 قبل أن يخطف جايير بيريرا هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد كويريتارو إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن سانتوس لاجونا وتيجريس أونال واطلس جوادالاخارا.
وفي باقي المباريات فاز تيجريس اونال على نيكاكسا 3 -1 وديبورتيفو جوادالاخارا على اتلتيكو سان لويس 3 - صفر وكروز ازول على خواريز 2 - صفر.
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