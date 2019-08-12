شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخسر تجربة أودينيزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير خسر الوصل أمس وديا أمام أودينيزي كالتشيو الإيطالي بهدف نظيف ، في خامس تجاربه بمعسكره التحضيري المقام في مدينة كابرون النمساوية. ومن المنتظر أن يخوض الفريق «الأصفر» تجربة أخيرة، قبل عودة البعثة إلى دبي يوم 15 أغسطس/‏ آب الجاري استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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