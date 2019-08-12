أياكس يقسو على إمين بخماسية في الدوري الهولندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسح فريق أياكس ضيفه إمين 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز تفينتي أنشيده على مضيفه جرونينجين 3 -1.

وسجل أهداف أياكس دوني فان دي بيك في الدقيقة 31 وحكيم زيياش في الدقيقة 47 ودوشان تاديتش في الدقيقة 67 وكلاس يان هونتلار (هدفين) في الدقيقتين 81 و88.

ورفع أياكس رصيده إلى أربع نقاط، ليعتلي صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام سبارتا روتردام وتفينتي أنشيده وفيليم تيلبورج، وظل فريق إمين بلا نقاط في قاع الترتيب.

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وفي المباراة الثانية، فاز فريق تفينتي أنشيده على مضيفه جرونينجين 3 -1.

وسجل أهداف تفينتي كايتو ناكامورا في الدقيقة 55 وأيتور كانتالابييدرا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء وهاريس فوكيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف جرونينجين ريستو دوان في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جرونينجين هما رامون لوندكفيست ومايك تي ويرك في الدقيقة 41 والأخيرة من الشوط الأول ورفع تفينتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد جرونينجين عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.