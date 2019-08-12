شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين إلى النهائي والأردن تفوز على السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف المنتخب البحريني، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بفوز ثمين على حساب الكويت بهدف نظيف في أربيل، أمس الأول في آخر مباريات المجموعة الثانية.

وكانت البحرين، فازت على الأردن بهدف في المباراة الافتتاحية ثم تعادلت سلباً مع السعودية في المباراة الثانية، أما المنتخب الكويتي، فقد تخطى نظيره السعودي في مباراته الأولى قبل تعادله أمام الأردن في المباراة الثانية.

رفعت البحرين، رصيدها في الصدارة إلى سبع نقاط مقابل 4 لكل من الأردن والكويت ونقطة للسعودية، التي خاضت البطولة بفريق رديف.

بدأ المنتخب البحريني، المباراة ضاغطاً على المرمى الكويتي في محاولة للتقدم، وأهدر في الشوط الأول فرصتين للتسجيل لإسماعيل عبداللطيف برأسية إلى جوار القائم والثانية عندما انفرد بالحارس الكويتي، لكنه أرسل الكرة ضعيفة ومنع الحارس البحريني حمد الدوسري هدف كويتي أول بتصديه لكرة بدر المطوع المنفرد.

وسدد سيد ضياء، كرة ثابتة قوية وقف بوجهها الحارس الكويتي سليمان عبدالغفور، وأنقذ مرماه بصعوبة (41). وبعد أربع دقائق أضاع فيصل عجب، فرصة سهلة للتسجيل عندما انفرد بكرة بينية تصدى لها الحارس البحريني بجسمه.وارتفعت حدة المنافسة بين الطرفين في الشوط الثاني وشهد بداية سريعة، خصوصاً من جانب المنتخب الكويتي، الذي تحرر من تحفظه الدفاعي، وتألق الحارس الكويتي وتصدى لكرة المخضرم إسماعيل عبداللطيف، بعد أن أصبح معه وجهاً لوجه في أخطر المحاولات، ونجح إسماعيل عبداللطيف، بوضع منتخبه البحريني في المقدمة بإحرازه هدف التقدم من كرة راسية أسكنها شباك الحارس الكويتي إلى يمينه (79)، وفي الدقيقة الأخيرة، أنقذ الحارس الكويتي مرماه من هدف ثان بتصديه لكرة سامي الحسيني، وتقام المباراة النهائية في كربلاء بين البحرين ومتصدر المجموعة الأولى.

وضمن المجموعة عينها، أسدل المنتخب الأردني الستار على مشاركته في البطولة بفوز شرفي على نظيره السعودي 3- صفر.

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قدم المنتخبان في الشوط الأول، أداء عكس تخلصهما من الضغوط لعدم أهمية نتيجة المباراة، فكثرت المحاولات الفردية مع غياب المحاولات الهجومية الجماعية المباشرة على المرميين، وأبرز ما شهده هذا الشوط انفراد السعودي هارون كماره بالحارس الأردني أحمد عبدالستار، وأنقذ فيها الأخير الموقف متصدياً للكرة (35).

نشط المنتخب الأردني في الشوط الثاني، وكان فيه هو الأفضل على صعيد محاولاته الهجومية، وكانت أهمها انفراد عبدالله العطار بالحارس السعودي، الذي تألق بتصديه المحاولة (52).

ترجم منتخب «النشامى»، أفضليته المطلقة إلى هدف التقدم عبر رأسية سعيد مرجان من كرة سددها على الطائر إلى يسار الحارس (59).

لم يكن المنتخب السعودي، جاداً في التعديل وواصل أداءه المتراخي حتى تلقت شباكه الهدف الثاني للمنتخب الأردني بواسطة يوسف الرواشدة من كرة سددها أرضية إلى يسار الحارس (90+2).

وأضاف فراس شلباية، الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء (5+90) سددها قوية في سقف المرمى الذي وقف فيه اللاعب يوسف الفهيد، بدلاً من زميله الحارس ملائكة الذي طرد ببطاقة حمراء لتسببه ركلة الجزاء.

واستضافت مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان شمالي البلاد، مباريات المجموعة الثانية للفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجاري.

استهل المنتخب الأردني مشواره بتعثر أمام البحرين صفر-1 ثم تعادل مع الكويت بنتيجة 1-1، كما حقق الأخضر السعودي بداية مخيبة بخسارته من الكويت 1-2 قبل أن يتعادل سلباً مع البحرين في مباراته الثانية.