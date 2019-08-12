بحضور نجوم الكرة وزوجاتهم.. مروان محسن يحتفل بزفافه (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا احتفل مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، مساء الأحد، بزفافه، الذي أقيم في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس. وحرص نجوم الأهلي، ولاعبو المنتخب على حضور حفل الزفاف. Advertisements



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